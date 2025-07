Lo erano gli Unni nei cruciverba: la soluzione è Mongoli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo erano gli Unni' è 'Mongoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONGOLI

Curiosità e Significato di Mongoli

La parola Mongoli è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mongoli.

Perché la soluzione è Mongoli? I Mongoli erano un popolo nomade dell'Asia centrale, noti per aver creato uno dei più grandi imperi della storia sotto la guida di Gengis Khan nel XIII secolo. Abili guerrieri e abili cavalieri, hanno influenzato profondamente le rotte commerciali e le culture dell'Eurasia. La loro forza e il loro impegno nel conquista sono ricordati ancora oggi come simbolo di potenza e di spirito di conquista.

Come si scrive la soluzione Mongoli

Hai trovato la definizione "Lo erano gli Unni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

I Imola

