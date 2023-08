Epigono lo scolpì morente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Epigono lo scolpì morente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GALATA

Significato/Curiosita : Epigono lo scolpi morente

Cattedrale della madonna del ponte nel 1791 ca. pietro paolo gallucci: ultimo epigono della dinastia di nicola da guardiagrele, nel 1589 firma la croce astile... Riempirlo in buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. galata (o galatae o ancora pera) è il nucleo storico di beyoglu, un distretto di istanbul...