Convenzione cronografica per risparmiare energia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Convenzione cronografica per risparmiare energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORA LEGALE

Significato/Curiosita : Convenzione cronografica per risparmiare energia

L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Convenzione cronografica per risparmiare energia : convenzione; cronografica; risparmiare; energia; Controllo fatto per convenzione ; La località lussemburghese di una nota convenzione ; convenzione che ha abolito le frontiere nell UE; convenzione diplomatica fra Stati; La cittadina d una convenzione UE citata spesso; Spendere poco denaro risparmiare ; Si evitano per risparmiare ; risparmiare con un po di spilorceria; Si riducono per risparmiare ; Fa risparmiare le scale; Vigoria energia ; L Ente per l energia nucleare ribattezzato ENEA; Forniscono all organismo l energia che gli necessita; La centrale che sfrutta l energia dei moti ondosi; Eroga energia elettrica;

