Come un verbo o un bilancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un verbo o un bilancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PASSIVO

Significato/Curiosita : Come un verbo o un bilancio

Sognare un mondo nuovo, migliore, fuggendo da quello reale; dall'altra la figura del poeta come "creatore" (come mostra l'etimologia dal verbo greco p... Il trasporto passivo non ne ha bisogno perché si muove secondo gradiente di concentrazione. sia il trasporto attivo che quello passivo per poter avvenire... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Come un verbo o un bilancio : come; verbo; bilancio; Assimilata come l aria; Flebili come certe luci; come l impresa realizzata con un aeromobile; Nella bussola è segnato come SSE; Lampanti come un Walter; Io scrissi lo è del verbo scrivere; Che è di aiuto come il verbo avere; I primi divulgatori del verbo cristiano; verbo coniugato dall ufficiale giudiziario; Un verbo che rende teneri; Pareggiato in bilancio ; Il Fiscal che impone la parità di bilancio ing; Legge il bilancio nelle assemblee delle società; Gli Stati che vogliono mantenere basso il bilancio UE; La parte negativa del bilancio ;

Cerca altre Definizioni