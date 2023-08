La Casale cantante e tutor di canto classe 59 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Casale cantante e tutor di canto classe 59. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROSSANA

Significato/Curiosita : La casale cantante e tutor di canto classe 59

Allievi: 3 finalisti di ballo e 2 di canto. la commissione di canto e di ballo è formata da tre professori ciascuna. la classe della fase iniziale viene... rossana rory, nome d'arte di rossana coppa (roma, 7 settembre 1927), è un'attrice ed ex modella italiana. appena diciassettenne, comincia a lavorare come... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

