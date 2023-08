L autostrada appenninica A1 lo è di valico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autostrada appenninica A1 lo è di valico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VARIANTE

Significato/Curiosita : L autostrada appenninica a1 lo e di valico

L'autostrada a1 var, chiamata anche variante di valico e direttissima, è un tratto autostradale appenninico di 32 km, compreso tra le località di la quercia... Titolo. variante – in fonologia, possibile realizzazione fonetica di un fonema variante – in linguistica, forma alternativa di un idioma variante – in filologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

