L aria di un progetto sconclusionato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aria di un progetto sconclusionato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRITTA

Significato/Curiosita : L aria di un progetto sconclusionato

Altre risposte alla domanda : L aria di un progetto sconclusionato : aria; progetto; sconclusionato; Senza varia zioni nella chitarra; Anno di pausa volontaria da studio o lavoro; L Intesa bancaria ; Tale è un aria malsana; Costruiscono castelli in aria ; Puntare i propri risparmi su un progetto ; La località del New Mexico del progetto Manhattan; Il grafico che indica le fasi di un progetto ; Si dice di progetto inattuabile; Dare il via a un progetto ; Non ne ha il discorso sconclusionato ;

