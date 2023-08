Anagramma di uragani che rima con furia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anagramma di uragani che rima con furia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANGURIA

Significato/Curiosita : Anagramma di uragani che rima con furia

Usato nelle marche. il nome anguria, comune in italia settentrionale, deriva invece dal greco tardo (angoúrion, "anguria", "cetriolo selvatico")... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

