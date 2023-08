All incirca quasi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All incirca quasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRESSOCHÉ

Significato/Curiosita : All incirca quasi

(arrondissement), 52 cantoni e 360 comuni. il territorio della regione coincide quasi interamente all'omonima isola, quarta per estensione nel mar mediterraneo... Berlusconi è stato un torneo calcistico amichevole tenutosi con cadenza pressoché annuale dal 1991 al 2021. storicamente organizzato dal milan quale società... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : All incirca quasi : incirca; quasi; Più o meno all incirca ; All incirca due decine di unità; Grosso modo all incirca : a occhio e; Grosso modo all incirca ; All incirca 99 o 101: un __; Ne fan parte quasi tutti gli Stati; In bagno è quasi sempre sovrastato da uno specchio; quasi nulla; Donna quasi analfabeta; quasi unici;

Cerca altre Definizioni