L acquisizione di un azienda da parte di un altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L acquisizione di un azienda da parte di un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAKE OVER

Significato/Curiosita : L acquisizione di un azienda da parte di un altra

azienda: muore pietro ferrero. nel 1950 entra ufficialmente in azienda giovanni che diventa socio della società in nome collettivo p. ferrero & c. di... Incontra con la cantante connazionale eva simons, con cui realizza la hit take over control, pubblicata in digitale nei paesi bassi il 14 agosto 2010, e il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

