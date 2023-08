Accomunano la scherma e la logistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accomunano la scherma e la logistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PEDANE

Significato/Curiosita : Accomunano la scherma e la logistica

Probabilmente li accomunano come fratelli. il tutto è raccontato nella cornice di un giappone che inizia a riprendersi dopo la distruzione e la crisi della... Lingua inglese "track and field" (corrispondente all'italiano "su pista e pedane", locuzione spesso impropriamente abbreviata in "su pista" oppure trasformata...