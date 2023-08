Uno di corrente è la dinamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno di corrente è la dinamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GENERATORE

Significato/Curiosita : Uno di corrente e la dinamo

Significati, vedi dinamo (disambigua). una dìnamo è una macchina elettrica che trasforma un lavoro meccanico, ricevuto da una fonte di energia meccanica... Il titolo. generatore elettrico – dispositivo in grado di generare energia elettrica generatore di tensione generatore di corrente generatore di forme d'onda... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Uno di corrente è la dinamo : corrente; dinamo; Serie di elementi metallici in cui passa corrente ; Unità d intensità di corrente ; Danno corrente elettrica; Sul conto corrente figura come una sottrazione; corrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creative; Costruì il prototipo della dinamo ; La dinamo è uno di corrente; Antonio, scienziato italiano che inventò la dinamo ; La dinamo del calcio ucraino; Antonio che perfezionò la dinamo di Faraday;

Cerca altre Definizioni