Ritrasmettere un programma in televisione - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : REPLICARE

Significato/Curiosita : Ritrasmettere un programma in televisione

Televisivo classico in italia, nonché uno dei programmi più famosi e di successo nella storia della televisione italiana. il programma rappresentò il ritorno... Proposta e ha la possibilità di assegnare ai suoi avversari il piatto da replicare. assegnazioni del vincitore della mystery box: tortelli di mortadella... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

