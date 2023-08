Proiettano viva luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proiettano viva luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FARI

Significato/Curiosita : Proiettano viva luce

Collocata una lampada alogena ed un sistema di lenti rotanti che proiettano raggi di luce bianca fino a 32 miglia nautiche. ad'oggi il faro ha una importanza... Il numero di nuovi fari costruiti è quasi fermo, sostituiti da sistemi digitali (loran, gps, ecc.) di aiuto alla navigazione: i fari ancora operativi stanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Proiettano viva luce : proiettano; viva; luce; In prima si proiettano i film appena usciti; Le foto che si proiettano ; La proiettano i corpi alla luce del sole; Foto che si proiettano ; Vi si proiettano film rari; Una mente viva ce ma stravagante; Partito Democratico Liberi e Uguali e Italia viva ; Lo ha colorito chi si esprime con viva cità; Una luce viva e improvvisa; viva cissimi roditori; Hanno la pelliccia bruna e luce nte; Ne luce né buio; Metallo per luce nti rivestimenti; luce non intensa luccichio; Un animale come la luce rtola;

Cerca altre Definizioni