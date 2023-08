Una luce viva e improvvisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una luce viva e improvvisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BALENO

Significato/Curiosità : Una luce viva e improvvisa

Un baleno è una luce viva e improvvisa che appare nel cielo, comunemente associata ai temporali. È un fenomeno ottico causato dalle scariche elettriche nell'atmosfera durante le tempeste. In un attimo, il cielo si illumina con un bagliore accecante, seguito dal rombo del tuono. Questo spettacolo naturale è affascinante e talvolta spaventoso, catturando l'attenzione degli osservatori con la sua bellezza fugace. Metaforicamente, un baleno può anche riferirsi a qualcosa di breve e intenso nella vita, come un momento di ispirazione, una realizzazione improvvisa o un'emozione travolgente che si manifesta rapidamente, lasciando un'impronta indelebile nella nostra memoria.

