Pesci predatori branzini a Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci predatori branzini a Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPIGOLE

Significato/Curiosita : Pesci predatori branzini a venezia

Vedi squalo (disambigua). selachimorpha è un superordine di pesci cartilaginei predatori, dalle forti mascelle e di dimensioni medio-grandi, i cui membri... Quasi esclusivamente ai soli paesi mediterranei il prezzo di mercato delle spigole di allevamento è sceso di circa due terzi tra il 1990 e il 2002. l'uso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

