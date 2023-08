Va a pesca col fucile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va a pesca col fucile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SUB

Significato/Curiosita : Va a pesca col fucile

Di maschera subacquea, boccaglio, pinne e fucile subacqueo (arbalete o fucile oleopneumatico) o fiocina a mano o con elastico, e per la protezione dal... Il titolo. sub – codice aeroportuale iata dell'aeroporto juanda, surabaya, indonesia sub – codice iso 639-3 della lingua suku <sub>...</sub> – elemento...