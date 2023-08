Passa molte notti in bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa molte notti in bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INSONNE

Significato/Curiosita : Passa molte notti in bianco

Come indossatrice nei paesi bassi e belgio e comparve in molte riviste di moda. in seguito comparve in alcune riviste per adulti (fu playgirl del mese nel... Avvertenze. «chi soffre d'insonnia ha un unico desiderio: quello di dormire» (titta di girolamo, le conseguenze dell'amore) l'insonnia è un disturbo del sonno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Passa molte notti in bianco : passa; molte; notti; bianco; Roberta Petrelluzzi ci passa un giorno su Rai3; passa ta la festa lo santo; In un suo brano Giuni Russo la passa va al mare; Ci si cammina in casa dopo aver passa to la cera; Serie di elementi metallici in cui passa corrente; Hanno molte vie; Così erano molte abitazioni su palafitte; È impiegato in molte leghe; Una perifrasi dell anzianità: aver molte ; Preserva da molte malattie; Il patriota Menotti ; L Alberto che fu canotti ere argentino; L Hood di notti ngham; Se è dei canotti eri non è polare; Le notti di Italia 90; Piccoli cagnolini dal lungo e folto pelo bianco ; È bianco nel titolo dell album di Battiato del 79; Una squadra bolognese di basket bianco e nera; Gradazione di bianco ; Cristina la regista della pellicola bianco e nero;

Cerca altre Definizioni