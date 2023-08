Un mezzo come il carro armato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo come il carro armato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CINGOLATO

Significato/Curiosita : Un mezzo come il carro armato

Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. l'ariete è il carro armato da combattimento standard delle formazioni corazzate dell'esercito... Problemi legati all'uso militare di veicoli cingolati sono sensibilmente diversi. in particolare i veicoli cingolati militari devono essere in grado di tenere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

