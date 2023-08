L entrata del carro armato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L entrata del carro armato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORRETTA

Significato/Curiosità : L entrata del carro armato

La "torretta" è la parte girevole di un carro armato o di altri veicoli corazzati, che ospita l'equipaggio e le armi. Essa gioca un ruolo cruciale nei combattimenti, consentendo al veicolo di indirizzare armi come cannoni o mitragliatrici in diverse direzioni senza dover girare l'intero veicolo. La torretta può essere corazzata per proteggere l'equipaggio dagli attacchi nemici e può essere equipaggiata con periscopi, dispositivi di mira e sistemi di controllo avanzati. La capacità di ruotare la torretta velocemente e con precisione è fondamentale per la mobilità e l'efficacia di un carro armato sul campo di battaglia.

