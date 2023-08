Isola in cui fu scritto un manifesto sull Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola in cui fu scritto un manifesto sull Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VENTOTENE

Significato/Curiosita : Isola in cui fu scritto un manifesto sull europa

Mentre il precedente pan-europa, scritto da kalergi nel 1922, auspicava un'unione europea a guida tecnocratica, il manifesto di ventotene prefigurava... Stefano dista solo 1 km circa dalla costa sud-orientale di ventotene. il clima dell'isola di ventotene è assai mite, di tipo mediterraneo, caratterizzato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

