Fondo da coltivare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fondo da coltivare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PODERE

Per chiedergli se disponesse di un contatto di sorokin. huang iniziò a coltivare seri sospetti nei confronti di sorokin, anche per la sua tendenza a pagare... Il podere (in latino praedium) è l'unità fondiaria elementare di una società rurale, che comprende tutte le strutture necessarie per l'insediamento e la... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fondo da coltivare : fondo; coltivare; Estesa proprietà terriera grande fondo agricolo; Come la fiera nascosta in fondo al covile; Finiti in un bassofondo ; In fondo a Kiev; In fondo agli aggettivi; L arte di coltivare fiori e piante; Consentono di coltivare fiori anche d inverno; Solcano i campi da coltivare ; La tecnica giapponese di coltivare piante nane; Si occupa di coltivare : azienda __;

