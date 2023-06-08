Fondo rurale

SOLUZIONE: PODERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fondo rurale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fondo rurale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Podere? Un podere rappresenta un'area di terra dedicata all'agricoltura, spesso parte di un fondo rurale più grande. È un pezzo di terra coltivabile gestito da un proprietario o da un agricoltore, essenziale per la produzione alimentare e il lavoro agricolo. Questo spazio permette di sviluppare attività agricole e di mantenere vive le tradizioni rurali. La sua gestione contribuisce allo sviluppo sostenibile delle aree agricole e alla tutela del paesaggio rurale.

Se la definizione "Fondo rurale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fondo rurale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Podere:

P Padova O Otranto D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fondo rurale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

