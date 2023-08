Faticoso discorsetto di chi si scusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faticoso discorsetto di chi si scusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALBETTIO

Significato/Curiosita : Faticoso discorsetto di chi si scusa

Lui gliela nega, spiegandogli che il lavoro di chirurgo è molto faticoso e non ci si può allontanare al primo malessere. proprio in quel momento in ospedale... Dimostra totalmente incapace in quanto per l’emozione evidenzia un costante balbettio. vincenzo invece si dimostra molto bravo negli interrogatori e si riguadagna...