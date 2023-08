Lo era Anna Frank - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era Anna Frank. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EBREA

Dei paesi bassi, paese nel quale era cresciuta. anna nacque il 12 giugno 1929, come seconda figlia di otto heinrich frank (12 maggio 1889 - 19 agosto 1980)... Riservata ai soli ebrei secondo la legge halachica – ovvero ai figli di madre ebrea o ai convertiti all'ebraismo – ha creato in israele una grande controversia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

