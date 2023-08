In elettronica creazione di un circuito stampato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In elettronica creazione di un circuito stampato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBROGLIO

Significato/Curiosita : In elettronica creazione di un circuito stampato

Delle fonti. in elettronica, un circuito stampato (in inglese printed circuit board, in sigla pcb) è un supporto usato per interconnettere tra di loro i vari... Cui oltretutto derivano le riduzioni vocaliche in posizione atona, si sbroglia proprio consultando un buon dizionario in cui questa viene indicata graficamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

