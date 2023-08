Casa di moda creata a Bergamo nel 1911 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa di moda creata a Bergamo nel 1911. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRUSSARDI

Significato/Curiosita : Casa di moda creata a bergamo nel 1911

casa savoia è una tra le più antiche dinastie d'europa, attestata sin dalla fine del x secolo nel territorio del regno di borgogna. nel secolo successivo... Decennio che consacra trussardi come marca internazionale, con i principali mercati situati in italia e giappone. dante trussardi fonda la sua azienda... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

