Il Theodore Nobel per la pace nel 1905 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Theodore Nobel per la pace nel 1905. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROOSEVELT

Significato/Curiosita : Il theodore nobel per la pace nel 1905

Premio nobel. il premio nobel per la pace (nobel peace prize) è stato istituito dal testamento di alfred nobel del 1895 ed è stato assegnato per la prima... Franklin delano roosevelt (/'fækln 'dlno 'ozvlt/), menzionato anche come franklin d. roosevelt o solo con le iniziali fdr (hyde park, 30 gennaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Theodore Nobel per la pace nel 1905 : theodore; nobel; pace; 1905; theodore pittore del romanticismo francese; theodore __, autore di Una Tragedia Americana; Il nome della Menchú nobel per la Pace nel 1992; Vinse il nobel per la letteratura nel 1997; Emilio fisico italiano che fu premio nobel nel 1959; Il premio nobel autore de La montagna incantata; La Marie due volte nobel ; Il nome della Menchú Nobel per la pace nel 1992; Il David che ha inciso l album Space Oddity; La dea greca della pace ; Borsa grande e capace ; Musk: ha fondato l azienda aerospaziale Space X; È allegra in un opera di Franz Lehár del 1905 ; Un circolo mondiale fondato a Chicago nel 1905 ; Bertha, la scrittrice premio Nobel per la pace nel 1905 ;

Cerca altre Definizioni