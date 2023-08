Rigonfia e morbida nelle forme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rigonfia e morbida nelle forme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOMBATA

Significato/Curiosita : Rigonfia e morbida nelle forme

Partenocarpiche per la polpa chiara, con acheni in minor numero e di consistenza più morbida. la produzione del fico secco prevede fasi successive di lavorazione... E decorata da scritte beneauguranti. francesina, sottile e leggermente bombata. ebraica, in filigrana smaltata con decorazione di perline. platino, molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Rigonfia e morbida nelle forme : rigonfia; morbida; nelle; forme; Piccoli rigonfia menti cutanei; rigonfia mento che caratterizzava un tipo di peste; Il rigonfia mento della mano dal lato del mignolo; rigonfia mento della colonna; È morbida come il toffee; Noto formaggio lombardo a pasta morbida ; Così è detta la squadra di calcio morbida e molle; È morbida come il toffee; morbida come certe maglie; Ricorre frequentemente nelle opere di Wagner; nelle penne e nei pastelli; Si tiene nelle stalle; Sono accurate nelle case di pregio; Tornati nelle posizioni di testa della classifica; Uccellino passeriforme dal piumaggio striato; Conforme concorde; Un passeriforme dalla breve coda; Piattaforme di sostegno per monumenti ed edifici; Corrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creative;

Cerca altre Definizioni