Quello di pietra è assente-presente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di pietra è assente-presente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONVITATO

Significato/Curiosita : Quello di pietra e assente-presente

Potter e la pietra filosofale (disambigua). harry potter e la pietra filosofale (titolo originale in inglese: harry potter and the philosopher's stone) è il... Disambiguazione – se stai cercando la pratica conviviale, vedi simposio o banchetto. disambiguazione – se stai cercando il dialogo platonico, vedi convivio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

