Macchine che preparano la trama per la tessitura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchine che preparano la trama per la tessitura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORDITOI

Significato/Curiosita : Macchine che preparano la trama per la tessitura

Un cuscino cilindrico tradizionale usato per la tessitura di pizzi e merletti. trama è l'insieme di fili che con quelli dell'ordito concorrono nel formare... L'orditoio è l'attrezzo che permette di preparare l'ordito, in modo che possa essere montato su un telaio da tessitura. il più semplice e antico consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Macchine che preparano la trama per la tessitura : macchine; preparano; trama; tessitura; macchine semplici con il fulcro; Grandi macchine per la stampa di giornali e riviste; macchine per ricevute; Grandi macchine per la stampa di riviste; macchine da stampa; preparano le domande dei programmi a quiz; Si preparano all inizio di una partita di burraco; Si preparano con farina e patate; Si preparano per la laurea; Gli ortaggi che i Napoletani preparano alla scapece; Sfilare l ordito o la trama da un tessuto; Il cugino di Renzo trama glino; S incrocia con la trama ; trama re; Ha una trama divertente; La dea egizia della tessitura e della regalità; Struttura che permette la tessitura ; Sfida Atena nell arte della tessitura ; Strumento usato in tessitura per fare gomitoli;

Cerca altre Definizioni