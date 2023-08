Avvolgimento del filato da un rocchetto all altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvolgimento del filato da un rocchetto all altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : STRACANNAGGIO

Significato/Curiosita : Avvolgimento del filato da un rocchetto all altro

Spazzolatura, per eliminare ogni residuo di filato o peluria. la cucitura è una fase di rifinitura eseguita da operaie specializzate, le cucitrici, che provvedono... Rendono necessarie altre quattro ulteriori operazioni: incannaggio, stracannaggio, binatura e torcitura. ^ trattura nell'enciclopedia treccani ^ trattùra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

