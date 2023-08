Usa e getta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usa e getta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONOUSO

Significato/Curiosita : Usa e getta

Monouso (loc. agg. invar.) (anche usa e getta) si riferisce ad un oggetto progettato per un utilizzo singolo (si usa una sola volta poi si butta). l'aggettivo... Indicare la categoria nel suo insieme (es.: il monouso è una pratica diffusa). molti prodotti monouso di utilizzo frequente appartengono, per addotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Usa e getta : getta; Chi la cavalca si getta in un impresa pericolosa; Si uccide getta ndosi in un abisso; La si getta per abbandonare; getta aria in testa; Vi venne progetta ta la prima bomba atomica;

Cerca altre Definizioni