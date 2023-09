Produce molti usa e getta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Produce molti usa e getta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIC

Significato/Curiosita : Produce molti usa e getta

e mettendoli in commercio nel 1888, stesso anno di johnson & johnson. anche quando gli assorbenti usa e getta vennero messi in commercio, per molti anni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bic (disambigua). la bic è un'azienda con sede a clichy, francia, fondata nel 1945 dal barone... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Produce molti usa e getta : produce; molti; getta; Deve rispettarle chi riproduce un modello in scala; Vi si produce il vino Arneis; produce in USA potenti auto elettriche; produce bacche aromatiche; Un candelotto che produce cortine; Indicibile molti tudine; Edificio con molti ssimi piani; Manda in giro molti Tedeschi; Un segno che molti plica; molti abitano a Tallinn; Non soggetta a nessuno; Una Dora che si getta nel Po; Produce usa e getta ; Progetta re con il cervello; Vi si getta no i metalli;

Cerca altre Definizioni