Una nota mela tipica campana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota mela tipica campana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANNURCA

Significato/Curiosita : Una nota mela tipica campana

Era nota in passato come la strada militare. interessanti percorsi montani a piedi o a cavallo si possono fare ad esempio anche alle sorgenti del mela o... La melannurca o mela annurca campana è un prodotto ortofrutticolo italiano che designa una varietà pregiata di mela tipica della regione campania. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

