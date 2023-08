Quella giovanile è un organo comunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella giovanile è un organo comunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONSULTA

Significato/Curiosita : Quella giovanile e un organo comunale

Roma capitale è l'ente territoriale speciale, dotato di particolare autonomia, che amministra il territorio comunale della città di roma in quanto capitale... Italiana, detta anche per metonimia "la consulta" dal nome del palazzo della consulta in cui ha sede consulta nazionale – assemblea non elettiva che fece...