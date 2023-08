Quella falsa è la robinia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella falsa è la robinia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACACIA

Significato/Curiosita : Quella falsa e la robinia

Enunciati (premesse). la filosofia scolastica ha formalizzato che se almeno una delle due premesse è falsa, la proposizione conseguente è falsa. se le premesse... Disambiguazione – se stai cercando piante omonime, vedi acacia (disambigua). acacia mill., 1754 è un genere di piante della famiglia delle fabacee o leguminose... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quella falsa è la robinia : quella; falsa; robinia; quella giovanile è un organo comunale; quella di Milano è una delle più vaste Ztl d Europa; C è quella di sicurezza; Orazio scrisse quella poetica; C è anche quella a pedalata assistita; Virtù che a volte è falsa ; L arte di confutare un affermazione vera o falsa ; Cosi è detta una notizia falsa pubblicata per far colpo; falsa testimonianza; Se è falsa non è un mobile; È simile alla robinia ; Albero simile alla robinia ;

Cerca altre Definizioni