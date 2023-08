Il prefisso che batte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso che batte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARDIO

Significato/Curiosita : Il prefisso che batte

Da tito livio burattini, che propose una delle prime definizioni basate sulla lunghezza di un pendolo che batte il secondo. il semi periodo di un pendolo... Vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. cardio – album di miguel bosè cardio – termine inerente all'attività fisica, contrapposto alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

