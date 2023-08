Il patriarca che sposò Rebecca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il patriarca che sposò Rebecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISACCO

E di rebecca, che non era riuscita ad avere figli per molti anni. era inoltre fratello gemello di esaù, che nacque però per primo. esaù era il favorito... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi isacco (disambigua). isacco (, afi:[jits.'haq], "egli ride\riderà"; in greco: sa...