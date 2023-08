Le papere degli attori USA ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le papere degli attori USA ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BLOOPERS

Significato/Curiosita : Le papere degli attori usa ing

Reggono la forma in -ing anche le seguenti espressioni: to have difficulty, trouble, a problem (doing something). si usa la forma in -ing dopo to go + verbi... Cominciato a comparire, in particolare nei film d'animazione, anche dei fake bloopers, ovvero degli "errori" che vengono volutamente chiesti di commettere ai...