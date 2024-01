La definizione e la soluzione di: Fra i suoi attori preferiti De Niro e DiCaprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Soprattutto con robert de niro e leonardo dicaprio, oltre che con il regista e sceneggiatore paul schrader, che ha scritto quattro suoi film (taxi driver,...

Martin Charles Scorsese (New York, 17 novembre 1942) è un regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e attore statunitense con cittadinanza italiana. Esponente della New Hollywood, è considerato uno dei maggiori e più importanti registi della storia del cinema. Temi centrali dei suoi film sono la violenza istintiva dell'uomo e il suo rapporto con la colpa, il peccato e la religione. Il suo stile, spesso caratterizzato da sequenze virtuosistiche e violenza iperrealista, trae ispirazione dalla Nouvelle Vague francese, dal Neorealismo italiano e dal cinema indipendente di John Cassavetes.

Rilevanti nella sua carriera i sodalizi con Daniel Day-Lewis, Harvey Keitel, Joe Pesci e soprattutto con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, oltre che con il regista e sceneggiatore Paul Schrader, che ha scritto quattro suoi film (Taxi Driver, Toro scatenato, L'ultima tentazione di Cristo e Al di là della vita) e con la montatrice Thelma Schoonmaker, sua collaboratrice fissa dal 1980 fino ad oggi. Tra i numerosi premi cinematografici ricevuti, l'Oscar alla miglior regia nel 2007 per The Departed - Il bene e il male, la Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1976 per Taxi Driver, il Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia nel 1995, tre BAFTA e quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera, nel 2010).