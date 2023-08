Un imposta che non dovrebbe essere ripetuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un imposta che non dovrebbe essere ripetuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UNA TANTUM

Significato/Curiosita : Un imposta che non dovrebbe essere ripetuta

Leone era però convinto che il ruolo femminile fosse poco adatto ad un western: "anche nei migliori western, la donna è imposta sull'azione, come una stella... una tantum è una locuzione parzialmente latina, alla lettera significante «una volta soltanto», che indica un evento che avviene una volta sola senza ripetizioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un imposta che non dovrebbe essere ripetuta : imposta; dovrebbe; essere; ripetuta; imposta dall obbligo; Un tipo di imposta ; La forma di insegnamento imposta dal Covid; La imposta zione estetica d un periodico illustrato; imposta che si paga registrando un atto presso gli uffici pubblici immobiliari; Non si dovrebbe chiederla a una signora; Si ha quando in cassa e è meno di quanto dovrebbe ; dovrebbe prenderselo chi fa qualcosa di bello; Se colpiscono dovrebbe ro far vendere; Non dovrebbe mai guidare; La profetessa condannata a non essere creduta; Per come è scritto come può essere un significato; Possono essere anticarro; Duplicare un essere vivente; Il negozio che può essere mega; ripetuta con insistenza; La V della sigla LV ripetuta su costose borse; Colpiti ripetuta mente dalla sfortuna; Chi fa zapping lo cambia ripetuta mente; I dottori lo consigliano ripetuta mente agli obesi;

Cerca altre Definizioni