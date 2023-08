Fissato come un ricordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fissato come un ricordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IMPRESSO

Significato/Curiosita : Fissato come un ricordo

Il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano... Di produzione che ha valore di legge. sui prosciutti certificati viene impresso a fuoco il marchio del consorzio di tutela, che comprende il codice identificativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

