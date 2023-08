Febbre trasmessa da certe zanzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Febbre trasmessa da certe zanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIALLA

Significato/Curiosita : Febbre trasmessa da certe zanzare

Disruption scale) proposto da lewis e simons, il sardo sarebbe in bilico tra il livello 7 (instabile: la lingua non è più trasmessa alla generazione successiva)... Indicare una colorazione gialla atipica in un animale. ad esempio, i canarini che presentano xantismo hanno un piumaggio più giallo rispetto a quello tipico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Febbre trasmessa da certe zanzare : febbre; trasmessa; certe; zanzare; Può provocarlo la febbre alta; Esaltato dalla febbre ; Intervallo tra un accesso e l altro di febbre ; Misura a distanza la febbre ; Lo provoca una febbre da cavallo; Una trasmissione televisiva registrata e trasmessa ; Parte del programma TV che non viene trasmessa ; trasmessa dagli avi; La malattia trasmessa dalla zanzara anofele; Così sono dette certe parlantine facili; Così si definiscono certe spiagge affollatissime; È necessaria per riuscire a liberarsi da certe schiavitù; Un attributo di certe banche; Le palline di certe cravatte; L ambiente ideale per orchidee e zanzare ; Sembrano mosche ma pungono come zanzare ; Cimici zanzare e libellule; Luoghi... per zanzare ; La trasmettono le zanzare ;

