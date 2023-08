Curva gobba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curva gobba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIBBOSA

Marie. gobba a ponente luna crescente, gobba a levante luna calante. per «gobba a ponente luna crescente», si intende, nel detto popolare, la curva illuminata... (gibbaranea gibbosa confinis, pag.307) bösenberg, w., 1901 - die spinnen deutschlands. i. zoologica (stuttgart) vol.14(1), pp. 1–96. (epeira gibbosa, pag.29)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Curva gobba : curva; gobba; Si incurva per tirare; Una linea curva tra due punti fissi in geometria; Slittamento in curva ; Finisce sempre con una curva ; Piegati curva ti; Se la guadagna chi sgobba ; Ha una gobba sola; Ci si... mette chi sgobba ; gobba a _ luna calante detto; Animale con la gobba ;

