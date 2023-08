Un brano di Ligabue: contro il cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un brano di Ligabue: contro il cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : URLANDO

Significato/Curiosita : Un brano di ligabue: contro il cielo

ligabue è il primo album in studio del cantautore italiano luciano ligabue, pubblicato nel 1990 dalla wea italiana. «credo tuttora che il primo album... urlando contro il cielo è un brano musicale scritto e cantato da luciano ligabue, pubblicato come quarto singolo estratto dall'album lambrusco coltelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

