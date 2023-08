Avvisata di un pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvisata di un pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLERTATA

Significato/Curiosita : Avvisata di un pericolo

Stati uniti il film è stato vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da adulti per la presenza di "pericolo, immagini sanguinolente e linguaggio non adatto"... Che i due sono costretti a fermarsi in un ospedale, dove la polizia - allertata dal medico - li scopre, li arresta e li porta in prigione. tyrone e harry... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

