Assestare con rapidità ad esempio un colpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assestare con rapidità ad esempio un colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFERRARE

Significato/Curiosita : Assestare con rapidita ad esempio un colpo

Fronte di guadalajara e quindi calare sulla capitale con oltre 100 000 uomini per assestare il colpo finale. indalecio prieto, intuendo ciò che stava per... I giorni dell'anno su rotte studiate per essere in posizioni idonee a sferrare rapidamente un attacco nucleare di rappresaglia contro l'unione sovietica...