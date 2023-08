Vinse il Nobel per la letteratura nel 1997 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vinse il Nobel per la letteratura nel 1997. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FO

Significato/Curiosita : Vinse il nobel per la letteratura nel 1997

In svezia, vinse il premio nobel per la chimica nel 1929, mentre suo figlio ulf von euler vinse il premio nobel per la medicina nel 1970. il fisico indiano... Dario luigi angelo fo (sangiano, 24 marzo 1926 – milano, 13 ottobre 2016) è stato un drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore, illustratore, pittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

