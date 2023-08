Suffisso in chimica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suffisso in chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OSO

Significato/Curiosita : Suffisso in chimica

Nomenclatura chimica rendendola simile alla moderna. i suffissi -ico -oso -ato -ito -uro, usati ancora oggi, furono introdotti dal chimico francese. per... Agente speciale oso (special agent oso) è una serie d'animazione statunitense in cgi per bambini ideata da ford riley e prodotta dalla the walt disney... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

